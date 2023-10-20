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12:26, 20 октября 2023Среда обитания

Названа стоимость проезда по трассе М-12

«Автодор»: стоимость проезда по трассе М-12 составит около 6,8 рубля за километр

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Стоимость проезда по платной дороге М-12 от Москвы до Арзамаса составит около 6,8 рубля за километр. Цены на проезд по новой трассе со ссылкой на пресс-службу компании «Автодор» называет KP.RU.

По данным госкомпании, доехать из Москвы до Арзамаса можно будет за 2,8 тысячи рублей, от Москвы до Владимира — за 1,4 тысячи рублей, от Владимира до Арзамаса — за 1,4 тысячи рублей, от Москвы до ЦКАД — за 389 рублей. Исходя из того, что общая протяженность участка — 415 километров, цена за проезд одного километра составляет 6,8 рубля.

В сентябре стало известно, что президент России Владимир Путин принял участие в открытии нового участка трассы М-12 от Москвы до Казани. Общая протяженность участка составляет 415 километров. Благодаря новой дороге время в пути сократилось до 6,5 часа — таким образом водители экономят более пяти часов.

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      Полина Кислицына
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