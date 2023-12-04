Названы самые узнаваемые памятники в России

«Одноклассники»: 53 % россиян не посещали достопримечательности своего региона

Больше половины россиян — 53 процента — ни разу не посещали архитектурные достопримечательности своего города или края. Об этом «Ленте.ру» сообщила социальная сеть «Одноклассники», которая проводила исследование при поддержке фонда «Внимание» в рамках проекта «Архитектурный перископ».

При этом в ходе опроса респонденты назвали памятники, которые они считают самыми узнаваемыми в России. Такими стали Рязанская ВДНХ (объект узнает почти каждый пятый россиян — 18 процентов), Белая башня в Екатеринбурге и усадьба Пущино-на-Оке в Московской области (их узнали в 12 процентах случаев).

Исследование показало, что 28 процентов россиян посещают местные достопримечательности 1-2 раза в год, 9 процентов — 3-5 раз. Находясь в другом регионе, каждый второй респондент (53 процента) готов изучать памятники и ходить на экскурсии.

Ранее были названы самые популярные направления для поездок россиян в новогодние праздники. Одним из них оказался Великий Устюг. Наибольшим спросом это направление пользуется у жителей Ростова-на-Дону, Москвы и Челябинска. Кроме Великого Устюга за красивой зимой и новогодним настроением россияне в этом году едут в Карелию. Чаще всего выбирают направление жители Москвы, Ярославля, Санкт-Петербурга. Также многие предпочитают поездки в Калининград.