Расправившийся с пятью россиянками маньяк избежал пожизненного срока

Родные погибших возмущены мягким приговором серийному убийце с Урала Незнамову

Жители Свердловской области возмущены мягким приговором, который получил 44-летний маньяк Михаил Незнамов, расправившийся с пятью девушками. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина был осужден на 17 лет заключения, что, по мнению родных жертв, является несправедливым приговором — он заслуживает пожизненного срока.

В Каменск-Уральском с 2000 по 2005 год были найдены без признаков жизни пять девушек. Все преступления были совершены по одному почерку — преступник нападал на них в темное время суток, насиловал, а затем лишал жизни, используя колготки своих жертв. Долгие годы эти расправы оставались нераскрытыми.

Серия преступлений прервалась, так как Незнамов получил срок за разбой. Он освободился в 2012 году, а через 10 лет следователи решили проверить нераскрытые преступления прошлых лет. По имеющемуся образцу ДНК они вышли на след Незнамова. Он заключил сделку со следствием и отделался минимальным наказанием, избежав таким образом пожизненного срока.

Жители Каменск-Уральского уверены, что маньяк причастен еще к ряду нераскрытых нападений и намерены добиваться пересмотра приговора.