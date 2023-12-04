Обвиняемым по делу о надувных танках запросили по 5,5 лет лишения свободы

«Ъ»: прокурор запросил обвиняемым по делу о надувных танках по 5,5 лет

Прокурор запросил для двух бывших офицеров Министерства обороны России по пять с половиной лет лишения свободы в рамках дела о надувных танках. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Следствие предполагает, что Юрий Здравило и Виталий Ликучев требовали 7,4 миллиона рублей за общее покровительство у руководителя ЗАО «НПП "Русбал"», изготовляющего маскировочное оборудование, в том числе надувные макеты военной техники в натуральную величину. Предприниматель платил деньги, рассчитывая стать единственным поставщиком макетов для армии.

Бывшие офицеры вину не признают и считают произошедшее провокацией. Они указали, что на момент задержания они уже вышил в отставку и не выполняли никаких функций в Минобороны.

Изначально Здравило и Ликучева подозревали во взяточничестве. Однако, отмечает издание, в ходе прений дело было переквалифицировано на особо крупное мошенничество.