Один день из жизни кабанихи Элеоноры описали в российском регионе

Окский заповедник описал один день из жизни кабанихи Элеоноры

Кабаниха Элеонора после пробуждения сразу отправляется на поиски пищи. Об этом рассказала сотрудница Окского государственного заповедника, биолог Надежда Панкова, описывая один день из жизни животного, в сообществе «Кабаны и другие звери» во «ВКонтакте».

«Элеонора покинула свою спальню поздним утром, ей незачем вставать по будильнику, она дама свободная. Ее будильник — желудок. Поэтому сразу же она направилась в болото — завтракать. Там в холодном торфе, как в холодильнике, ее ждали корневища тростника, осоки и еще какая-то подземная растительная снедь», — говорится в сообщении.

Затем кабаниха отправилась в лес и искала еду там. «Дошла до елки-чесалки и хорошенько вычесалась», — рассказала Панкова. Отмечается, что всего за день Элеонора прошла 1,5 километра, и большую часть пути она рылась в земле.

По словам сотрудницы заповедника, это не типичный кабаний день — секачи в это время года проходят путь раз в десять длиннее, чтобы пометить как можно больше деревьев и найти как можно больше самок.