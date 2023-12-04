Артемий Панарин оформил хет-трик в матче НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на понедельник, 4 декабря, и завершилась со счетом 6:5 в пользу «рейнджеров». Помимо трех голов, Панарин отметился голевой передачей.

Победа позволила «Рейнджерс» набрать 37 очков. Команда делит лидерство в Восточной конференции с «Бостон Брюинс».

Панарин в нынешнем сезоне провел 23 матча в регулярном чемпионате. Россиянин забросил 15 шайб и сделал 20 результативных передач.