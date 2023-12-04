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14:48, 4 декабря 2023Путешествия

Пассажирам задержанных из-за непогоды авиарейсов разъяснили их права

Роспотребнадзор: россияне могут вернуть средства при отмене рейса из-за непогоды

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Роспотребнадзор разъяснил в Telegram, какие права имеют пассажиры авиарейсов, отмененных или задержанных из-за неблагоприятных погодных условий.

Так, отказ в перевозке, обусловленный отменой или длительной задержкой рейса, изменением авиакомпанией маршрута следования, либо выполнением рейса не по расписанию, признается вынужденным отказом от перевозки. Поэтому пассажиры могут вернуть уплаченные средства даже в случае, если тариф был невозвратным. Для этого им необходимо обратиться на стойку представительства авиаперевозчика в авиагавани для получения отметки на билете или справки с подтверждением о задержке или отмене перелета.

После нужно составить в адрес компании претензию, приложив копии документов для возврата денег. «Пассажир может взыскать с перевозчика штраф в размере 25 процентов МРОТ за каждый час задержки, но не более половины стоимости билета, если перевозчик не докажет, что просрочка произошла по причине непреодолимой силы», — говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что при задержке авиарейса пассажиры имеют право на предоставление комнат матери и ребенка для детей до семи лет и бесплатное хранение багажа. Кроме того, их должны обеспечить прохладительными напитками и горячим питанием, если рейс задержали от четырех часов, и размещение в отеле при ожидании более восьми часов в дневное время и более шести часов — в ночное.

Утоняется, что доставку до гостиницы должен обеспечить аэропорт. «В случае необходимости представители аэропорта должны обеспечить пассажиру два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте, если рейс задерживается более чем на два часа», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в трех московских аэропортах 4 декабря произошла отмена и задержка по меньшей мере 82 рейсов.

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      Фариза Бацазова
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