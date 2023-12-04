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01:25, 4 декабря 2023Россия

Площадь пожара на заводе спецавтомобилей в Москве выросла вдвое

МЧС: площадь пожара на заводе спецавтомобилей в Москве выросла до 2 тысяч кв. м

Кадр: пресс-служба МЧС России

Площадь пожара на заводе специализированных автомобилей в Москве выросла вдвое. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

Сейчас огнем охвачена площадь в две тысячи квадратных метров. С возгоранием борются более 150 спасателей и 50 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что на востоке столицы загорелось трехэтажное производственно-складское здание. Пожару был присвоен третий, повышенный ранг сложности.

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      Марина Совина
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