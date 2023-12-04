Правительство российского региона закупило мебель более чем на 200 миллионов

Mash: правительство Чувашии закупило мебель более чем на 200 миллионов рублей

Правительство Чувашии закупило мебель более чем на 200 миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Как утверждает издание, примерно той же суммы не хватило для ремонта Марпосадского шоссе в Чебоксарах — одного из самых проблемных в российском регионе.

Чувашские чиновники под Новый год захотели приобрести в здание администрации столы по 300 тысяч рублей, диваны по 70 тысяч и 218 кресел на 10,5 миллиона. Последние по какой-то причине были закуплены по двойному тарифу — за 19,2 миллиона рублей. Всего закупка обошлась в 200 миллионов рублей.

Чуть меньше мэрия Чебоксар готова была выделить на частичный ремонт Марпосадского шоссе — 155 миллионов рублей.

Прокуратура после новогодней закупки мебели организовала проверку.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге захотели уволить депутата городской думы Александра Колесникова, который призвал повысить цену на проезд, а бедным горожанам предложил ходить пешком.

Возмущенные горожане подчеркнули, что «такой депутат — это слишком дорогая роскошь для кошелька налогоплательщиков».

