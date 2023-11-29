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12:53, 29 ноября 2023Россия

Призвавшего бедных россиян ходить пешком депутата захотели уволить

В Екатеринбурге захотели уволить призвавшего повысить цену на проезд депутата
Александр Колесников

Александр Колесников. Кадр: Четвертый канал | #4канал / YouTube

В Екатеринбурге захотели уволить депутата городской думы Александра Колесникова, который призвал повысить цену на проезд, а бедным горожанам предложил ходить пешком. С просьбой о лишении мандата уральского парламентария обратился активист и общественник Денис Рудаков, передает агентство «ФедералПресс».

До этого российский депутат на одном из заседаний высказал мысль о том, что следует повысить цену на проезд в общественном транспорте. «Мы живем в капитализме, почему мы не поднимаем стоимость [проезда] на транспорте? Чего мы боимся? Не нравится, денег нет — не езди, ходи пешком. По-другому транспортная отрасль не выживет», — отметил тогда Колесников.

После этого екатеринбуржцы создали петицию и попросили проверить слова депутата на этичность. Кроме того, они посоветовали Колесникову месяц прожить на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) или пенсию инвалида 3-й группы.

Возмущенные горожане подчеркнули, что «такой депутат — это слишком дорогая роскошь для кошелька налогоплательщиков».

Коммунисты в Свердловской области после скандальных слов Колесникова провели больше 30 пикетов против повышения цен на проезд.

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      Анна Щербакова
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