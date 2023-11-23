Российский депутат потребовал поднять тарифы на проезд в автобусах

Депутат Колесников предложил спасти общественный транспорт через рост тарифов

Председатель комиссии по городскому хозяйству думы Екатеринбурга Александр Колесников потребовал поднять тарифы на проезд в общественном транспорте, потому что иначе решить проблемы местного «Гортранса» не получится, сообщает портал 66.ru.

В последний раз стоимость проезда в автобусах поднимали в феврале этого года, до 33 рублей. Но собираемых денег не хватает на обновление подвижного состава и зарплаты водителям, из-за чего в отрасли наблюдается дефицит кадров.

По словам депутата, какие-то меры принимать необходимо, иначе транспортную отрасль города не спасти, а в росте цен нет ничего криминального. «Мы живем в капитализме, почему мы не поднимаем стоимость проезда? Чего боимся? Не нравится, денег нет — не езди, ходи пешком. Билет должен стоить денег», — объяснил Колесников.

Депутат Михаил Вечкензин поддержал коллегу и назвал позорищем ситуацию с общественным транспортом в городе, потому что тот «плохо ходит». Он напомнил, что в Екатеринбурге действуют 48 категорий льготников, а если все сложить, то стоимость одной поездки получается на 5,6 рубля ниже установленного тарифа.

В свою очередь первый заместитель спикера гордумы Михаил Матвеев выразил уверенность, что слияние автобусного предприятия с трамвайно-троллейбусным управлением в 2018 году усугубило ситуацию. Раньше они хоть как-то конкурировали, а теперь «Гортранс» на все претензии отвечает, что нет водителей. По итогам обсуждения депутаты предложили создать рабочую группу по проблемам общественного транспорта.

Ранее председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отмечала, что главным тормозом развития российской экономики является усугубляющийся дефицит кадров, который в условиях низкой безработицы испытывают большинство российских предприятий. По ее словам, решить эту проблему с помощью более доступного кредита нельзя, так как средства только спровоцируют виток инфляции.