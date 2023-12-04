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23:24, 4 декабря 2023Россия

Путин назвал причину прекращения сотрудничества с Германией

Путин: сотрудничество с Германией подорвано из-за диверсий на Северных потоках
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве и Берлину десятилетиями удавалось развивать прагматичное сотрудничество, однако оно было подорвано в том числе из-за диверсий на участках трубопроводной сети «Северных потоков». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, сотрудничество России и Германии приносило выгоду всей Европе. «Причем привлекательной сферой двустороннего взаимодействия всегда была энергетика», — отметил он.

Российский лидер подчеркнул, что Москва десятилетиями надежно и без сбоев снабжала ФРГ по приемлемым ценам экологически чистым газовым топливом, нефтью, а также другими энергетическими товарами.

Ранее Путин заявил, что подрыв российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» — акт государственного терроризма. «Чтобы устранить конкурентов, получить преимущества, используются в том числе недобросовестные методы конкурентной борьбы», — сказал он.

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      Марина Совина
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