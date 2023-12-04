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17:43, 4 декабря 2023Россия

Путин причислил к волонтерам четверть населения России

Президент Путин заявил, что четверть населения России занимаются волонтерством

Фото: Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Pool / Reuters

Четвертая часть населения России занимается волонтерством и может быть причислена к добровольческому движению. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения выставки выставке «Россия» на ВДНХ, сообщает в понедельник, 4 декабря, РИА Новости.

Глава государства добавил, что желание помогать нуждающимся передается в стране из поколения в поколение.

Ранее сообщалось, что камеры запечатлели, как мальчик дает пять президенту. Предложил это одному из детей сам Владимир Путин во время общения. Сначала мальчик сделал это неуверенно, на что президент сказал ему: «[Давай] как следует. Сильнее. Еще раз».

Ребенок рассказал главе государства, что помогает участникам специальной военной операции теплыми вещами, а в планах у него — производство одеял и подушек.

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      Игорь Дмитров
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