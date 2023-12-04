Путин высказался о русофобии в странах Прибалтики

Владимир Путин заявил, что русофобия в странах Прибалтики была еще до начала СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что русофобия в странах Прибалтики была еще до начала специальной военной операции на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Кто-то, может быть, решил воспользоваться специальной военной операцией для того, чтобы решить какие-то свои внутриполитические задачи», — отметил российский лидер.

По словам политика, желание государства, чтобы люди, которые проживают на его территории, с уважением относились к традициям, культуре и в том числе к языку, является абсолютно законным.

Ранее Путин заявил, что западные государства вычеркнули себя из списка туристических направлений для граждан России и понесли значительные убытки из-за русофобии и антироссийских санкций. Он напомнил, что внутренний туризм в России в настоящее время активно развивается, наблюдается положительная динамика.