Путин раскрыл потери Запада из-за русофобии
Западные страны вычеркнули себя из списка туристических направлений для россиян и понесли значительные убытки из-за русофобии и антироссийских санкций. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития туризма, пишет РИА Новости.
Глава государства напомнил, что внутренний туризм в России сейчас активно развивается, наблюдается положительная динамика.
«Конечно, сыграли свою роль внешние факторы — разного рода санкции и ограничения со стороны властей некоторых государств, поощряемая ими русофобия», — высказался президент.
По словам Путина, таким образом, Запад потерял не только доходы, но и репутацию, а также доверие партнеров.
На совещании президент поручил в ближайшее время запустить электронные визы по наиболее востребованным направлениям для туристов, планирующим въезд в Россию.