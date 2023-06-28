Путин раскрыл потери Запада из-за русофобии

Путин: Запад из-за русофобии вычеркнул себя из списка туристических мест для россиян

Западные страны вычеркнули себя из списка туристических направлений для россиян и понесли значительные убытки из-за русофобии и антироссийских санкций. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития туризма, пишет РИА Новости.

Глава государства напомнил, что внутренний туризм в России сейчас активно развивается, наблюдается положительная динамика.

«Конечно, сыграли свою роль внешние факторы — разного рода санкции и ограничения со стороны властей некоторых государств, поощряемая ими русофобия», — высказался президент.

По словам Путина, таким образом, Запад потерял не только доходы, но и репутацию, а также доверие партнеров.

На совещании президент поручил в ближайшее время запустить электронные визы по наиболее востребованным направлениям для туристов, планирующим въезд в Россию.