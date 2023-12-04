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14:59, 4 декабря 2023Экономика

Россия резко нарастила объемы вывоза одного вида агропродукции

«Агроэкспорт»: РФ отправила за рубеж более 990 тысяч тонн муки в январе-октябре

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По итогам первых десяти месяцев 2023 года России отправила за рубеж более 990 тысяч тонн муки. Этот показатель почти на треть превысил результат за аналогичный период прошлого года, сообщает «Прайм» со ссылкой на статистические данные аналитиков федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.

Согласно предварительной оценке экспертов, вышеуказанный объем превысил совокупный вывоз российской муки за границу за весь 2022 год. Главным покупателем этой агропродукции выступил Ирак. Ближневосточная страна в январе-октябре приобрела у РФ в общей сложности более 150 тысяч тонн муки (плюс 17 процентов к аналогичному периоду 2022-го).

На второй строчке оказалась Грузия (126 тысяч тонн), а третье место среди импортеров занял Китай (более 100 тысяч тонн). При этом экспорт российской муки в азиатскую страну в годовом выражении увеличился в 3,7 раза. Приоритетными рынками сбыта в целом стали Юго-Восточная Азия (Китай, Таиланд), Ближний Восток (Ирак, Йемен) и Африка (Гана, Бенин).

Россия наращивает экспорт муки не первый год. Ранее аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сообщили, что по итогам 2022 года страна увеличила объемы вывоза пшеничной муки в 3,3 раза в сравнении с показателем 2021-го — до рекордных 875 тысяч тонн. Эксперты связали резкий прирост с рядом факторов, включая высокие пошлины на экспорт пшеницы и сокращение объемов вывоза украинской муки.

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      Анатолий Акулов
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