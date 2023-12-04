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14:05, 4 декабря 2023Путешествия

Россиянам предложили пляжный отдых в декабре с 45-процентными скидками

АТОР: минимальные цены на пляжные направления зимой снизились на 20-45 процентов

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Минимальные цены на пляжные зарубежные направления в зимний период опустились на 20-45 процентов. Такие предложения отдыха путешественникам подобрали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что ежегодно происходит снижение стоимости перелетов с 8 по 15 декабря. «В середине декабря темпы продаж традиционно снижаются, отели и авиакомпании повышают свою загрузку с помощью скидок и спецпредложений. Длится такая "предновогодняя пауза" совсем недолго: где-то до 15-17 декабря», — объяснили эксперты.

Так, в настоящее время наибольшие скидки наблюдаются в Египте — туда можно отправиться за 66,5 тысячи рублей на двоих с проживанием на десять ночей, перелетом и питанием. При этом еще в конце ноября аналогичный тур стоил 95 тысяч рублей. ОАЭ предлагает дешевый тур с 8 по 15 декабря на десять ночей за 82 тысячи рублей на двоих (ноябрьская цена — 98,5 тысячи рублей). В Таиланде самый дешевый тур со схожими условиями обойдется в 125 тысяч рублей (против 155 тысяч рублей в ноябре).

Ранее россиянам назвали шесть дешевых направлений в Азии на Новый год. Среди них — Таиланд, Гоа, Вьетнам, Индонезия, Мальдивы и Шри-Ланка. Стоимость туров с гостиницами категории «две звезды» на Шри-Ланке начинается от 231 тысячи рублей и доходит до 388 с вылетом 29-30 декабря.

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      Зарина Дзагоева
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