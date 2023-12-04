Россияне собирали деньги на нужды СВО и попали под статью о мошенничестве

В Оренбургской области полиция задержала мужчин из-за афер с деньгами для СВО

В Оренбургской области полиция задержала двух местных жителей по подозрению в серийном мошенничестве через интернет. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») Уголовного кодекса РФ. Одного из фигурантов отправили под стражу, а другого оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, мужчины разработали две криминальные схемы. Согласно первой, они покупали данные взломанных страниц в социальных сетях, входили в них и от имени владельца просили у знакомых деньги в долг. Так жительница Владимира отправила им 12 с половиной тысячей рублей.

Вторая схема заключалась в обмане подписчиков Telegram-каналов, созданных в поддержку специальной военной операции (СВО). От имени их администраторов злоумышленники переписывались с пользователями и убеждали их перевести деньги якобы для покупки тепловизоров, квадрокоптеров и амуниции для военных. Пожертвования поступали на банковские карты обвиняемых, а потом похищались.

Предварительно установлена их причастность к 30 фактам хищения у жителей разных регионов России. Причиненный ущерб превысил 400 тысяч рублей.