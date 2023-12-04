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17:46, 4 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин обиделся на упреки сына и забил его метлой

Россиянин физически устранил упрекавшего его сына метлой

Фото: Wolfmann / Wikimedia

В Республике Мордовия предстанет перед судом 63-летний россиянин, обвиняемый в физическом устранении своего сына. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 22 сентября в селе Пурдошки обвиняемый распивал алкоголь с 35-летним сыном. В какой-то момент наследник стал упрекать отца в том, что он ведет фактически паразитический образ жизни — не только не работает, но и не следит за домашним хозяйством, никак не занимаясь делами по дому. Когда ссора достигла апогея, 63-летний россиянин вооружился деревянным черенком от метлы и принялся избивать им сына.

Избив наследника метлой, он отправился спать, оставив избитого на улице, где тот и ушел из жизни. Вернувшаяся наутро мать обнаружила усопшего и обратилась в правоохранительные органы.

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      Владимир Седов
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