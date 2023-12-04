Россиянин спас соседку благодаря шестилетней дочери и попал на видео

Житель Новосибирска спас спящую в загоревшемся доме соседку и попал на видео

Житель Новосибирска спас соседку благодаря своей шестилетней дочери и попал на видео. О случившемся он рассказал журналистам, попросив не называть его имени. Запись с камеры наблюдения опубликовало сетевое издание NGS.RU.

На кадрах россиянин ведет под руки женщину, прямо за ними из охваченного огнем строения вырываются густые клубы дыма.

По словам новосибирца, о пожаре он узнал от дочери. Девочка первой увидела вспыхнувший гараж и рассказала отцу. «А я знаю, что в доме, на который уже перекинулся огонь, живет очень пожилая женщина», — пояснил горожанин.

Когда он прибежал в дом, пенсионерка не сразу поняла, что происходит, пояснил мужчина. Через несколько минут после того, как он вывел соседку на улицу, раздался хлопок. «То ли баллон взорвался газовый, то ли еще что-то», — предположил россиянин.

Ранее жительница России спасла своего ребенка от упавшего с крыши льда. На видео она оттаскивает ребенка на проезжую часть, после чего на место, где он только что стоял, обрушивается наледь.