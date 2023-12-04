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18:04, 4 декабря 2023Россия

Стали известны сроки рассмотрения законопроектов о штрафах за утечки данных

В Госдуме рассказали о сроках рассмотрения проектов о штрафах за утечки данных

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Законопроекты об увеличении штрафов за утечки персональных данных могут быть рассмотрены Государственной Думой в ходе предстоящей весенней сессии. Об этом рассказал председатель комитета нижней палаты парламента по информационной политике Александр Хинштейн, сообщает в понедельник, 4 декабря, РИА Новости.

«Боюсь, в эту [продолжающуюся в настоящий момент осеннюю] сессию не успеем», — ответил парламентарий на вопрос о сроках рассмотрения инициатив.

Пакет законопроектов, предусматривающих ужесточение наказания за утечку персональных данных, был внесен в Государственную Думу 4 декабря. Новые составы правонарушений, предлагаемых законодателями, кратно увеличивают штрафы за утечки.

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      Игорь Дмитров
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