Стали известны сроки рассмотрения законопроектов о штрафах за утечки данных

В Госдуме рассказали о сроках рассмотрения проектов о штрафах за утечки данных

Законопроекты об увеличении штрафов за утечки персональных данных могут быть рассмотрены Государственной Думой в ходе предстоящей весенней сессии. Об этом рассказал председатель комитета нижней палаты парламента по информационной политике Александр Хинштейн, сообщает в понедельник, 4 декабря, РИА Новости.

«Боюсь, в эту [продолжающуюся в настоящий момент осеннюю] сессию не успеем», — ответил парламентарий на вопрос о сроках рассмотрения инициатив.

Пакет законопроектов, предусматривающих ужесточение наказания за утечку персональных данных, был внесен в Государственную Думу 4 декабря. Новые составы правонарушений, предлагаемых законодателями, кратно увеличивают штрафы за утечки.