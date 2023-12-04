Трамп ответил на критику Роберта Де Ниро

Дональд Трамп в ответ на критику назвал Роберта Де Ниро неудачником

Экс-президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social ответил американскому актеру и продюсеру Роберту Де Ниро, который раскритиковал бывшего главу государства во время вручения премии Gotham Awards. Его слова приводит Telegram-канал Ura.ru.

Трамп заявил, что Де Ниро и «другие дураки» уничтожили премию «Оскар». Вероятнее всего, экс-президент США перепутал кинопремию с Gotham Awards, на которой и выступил артист.

«Де Ниро должен сосредоточиться на своей жизни, которая представляет собой беспорядок, а не на жизни других. Он стал полным неудачником, а мир наблюдает, ждет и смеется!» — написал бывший президент Америки.

Ранее во время вручения наград премии Gotham Awards актер вышел на сцену, после чего сразу выразил недовольство тем, что его речь о Трампе отредактировали, не предупредив его.

После этого Де Ниро зачитал речь с критикой бывшего президента США. «Экс-президент лгал нам тридцать тысяч раз за четыре года в Белом доме. И он продолжает лгать в своей новой мстительной кампании, но никакая ложь не скроет его истинной души», — возмутился обладатель «Оскара».

