Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:56, 4 декабря 2023Культура

Трамп ответил на критику Роберта Де Ниро

Дональд Трамп в ответ на критику назвал Роберта Де Ниро неудачником

Фото: Carlos Barria / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social ответил американскому актеру и продюсеру Роберту Де Ниро, который раскритиковал бывшего главу государства во время вручения премии Gotham Awards. Его слова приводит Telegram-канал Ura.ru.

Трамп заявил, что Де Ниро и «другие дураки» уничтожили премию «Оскар». Вероятнее всего, экс-президент США перепутал кинопремию с Gotham Awards, на которой и выступил артист.

«Де Ниро должен сосредоточиться на своей жизни, которая представляет собой беспорядок, а не на жизни других. Он стал полным неудачником, а мир наблюдает, ждет и смеется!» — написал бывший президент Америки.

Ранее во время вручения наград премии Gotham Awards актер вышел на сцену, после чего сразу выразил недовольство тем, что его речь о Трампе отредактировали, не предупредив его.

После этого Де Ниро зачитал речь с критикой бывшего президента США. «Экс-президент лгал нам тридцать тысяч раз за четыре года в Белом доме. И он продолжает лгать в своей новой мстительной кампании, но никакая ложь не скроет его истинной души», — возмутился обладатель «Оскара».

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские власти подтвердили гибель генерала на СВО. Он был награжден орденом Мужества

      Названы самые популярные исполнители 2023 года

      Парламент России подготовил обращение к ООН о нарушении Украиной прав ребенка

      В Госдуме призвали публично наказывать за доносы на семьи

      Ликвидацию крупнейшего застройщика Китая отложили

      Названо возможное последствие увеличения срока службы по призыву в России

      Внимательная кошка спасла 64 кошки и хозяев

      В СК возбудили дело из-за отравившейся угарным газом семьи из четырех человек

      Улица в Петербурге превратилась в огромную баню

      Пользователей сети восхитила невеста в свадебном платье за четыре тысячи рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости