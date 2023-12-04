В Иркутске окажут помощь семье найденного с ножевым ранением школьника

Мэрия Иркутска окажет помощь семье найденного с ножевым ранением школьника

Администрация Иркутска окажет помощь семье школьника, которого нашли с ножевым ранением на автобусной остановке. Об этом сообщил мэр российского города Руслан Болотов в Telegram.

Инцидент произошел 2 декабря на Байкальской улице. Подросток получил ранение во время потасовки со сверстниками. Юношу спасти медикам не удалось. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Болотов выразил соболезнования родителям мальчика. После случившегося он поручил специалистам профильного комитета администрации усилить профилактическую работу в школах Иркутска. «Особое внимание будет уделено тем детям, кто стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних», — подчеркнул мэр.

До этого стало известно, что задержанные за расправу над девятиклассником в Иркутске в прошлом имели судимость. Всего сотрудники полиции задержали шесть человек по этому делу.