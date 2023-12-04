Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:45, 4 декабря 2023Экономика

В Молдавии оценили риски усиления энергокризиса зимой

Глава Минэнерго Парликов: запасов газа Молдавии хватит до конца февраля

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Молдавия обладает достаточными запасами газа, чтобы обеспечить бесперебойное прохождение отопительного сезона. Топлива хватит до конца февраля 2024 года, заявил министр энергетики республики Виктор Парликов. Его слова приводит «Прайм».

По его словам, риски усиления энергетического кризиса не будут угрожать Молдавии этой зимой. Если возникнут какие-либо проблемы, местные энергокомпании заранее закупят недостающие объемы топлива. «Независимо от того, что произойдет на рынке газа, если цены подскочат, мы защищены. Если подскочат цены на электроэнергию — мы тоже защищены», — заявил Парликов.

Он добавил, что в этом году отопительный сезон в стране начался позже обычного на фоне благоприятных погодных условий. Это обстоятельство также должно помочь стране справиться с прохождением отопительного сезона. «В зимний сезон мы вступаем спокойными и подготовленными», — заключил молдавский министр.

Ранее глава энергокомпании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что закупочная цена на природный газ, который «Газпром» поставляет в Молдавию, в декабре вырастет до 831,04 доллара за тысячу кубометров. Весь полученный объем будет направлен в Приднестровье. При этом в сравнении с европейскими котировками цены на российский газ для Молдавии в начале декабря оказались примерно в полтора раза выше.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме заявили о возрождении службы СМЕРШ. В 1940-е она искала предателей и расправлялась с ними без суда

      В России появилась новая мегатрасса

      Российского сержанта задержали за стрельбу из автомата в ходе конфликта

      Популярная юмористка раскрыла сложность работы в Comedy Club

      Россиян захотели накормить «дошираком» из сверчков

      В Европе нашли новый способ изъять часть российских активов

      Курс доллара превысил 91 рубль

      Не выпущенный за границу Порошенко решил подать в суд на пограничников

      Врач предупредил об опасных методах лечения распространенных зимой болезней

      Запущенный в ходе испытаний южнокорейский спутник вышел на связь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости