В Молдавии оценили риски усиления энергокризиса зимой

Глава Минэнерго Парликов: запасов газа Молдавии хватит до конца февраля

Молдавия обладает достаточными запасами газа, чтобы обеспечить бесперебойное прохождение отопительного сезона. Топлива хватит до конца февраля 2024 года, заявил министр энергетики республики Виктор Парликов. Его слова приводит «Прайм».

По его словам, риски усиления энергетического кризиса не будут угрожать Молдавии этой зимой. Если возникнут какие-либо проблемы, местные энергокомпании заранее закупят недостающие объемы топлива. «Независимо от того, что произойдет на рынке газа, если цены подскочат, мы защищены. Если подскочат цены на электроэнергию — мы тоже защищены», — заявил Парликов.

Он добавил, что в этом году отопительный сезон в стране начался позже обычного на фоне благоприятных погодных условий. Это обстоятельство также должно помочь стране справиться с прохождением отопительного сезона. «В зимний сезон мы вступаем спокойными и подготовленными», — заключил молдавский министр.

Ранее глава энергокомпании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что закупочная цена на природный газ, который «Газпром» поставляет в Молдавию, в декабре вырастет до 831,04 доллара за тысячу кубометров. Весь полученный объем будет направлен в Приднестровье. При этом в сравнении с европейскими котировками цены на российский газ для Молдавии в начале декабря оказались примерно в полтора раза выше.