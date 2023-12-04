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09:25, 4 декабря 2023Россия

В России мужчина оттаскал зоозащитницу за шиворот и попал на видео

В Чите сотрудник приюта для собак напал на зоозащитницу и попал на видео

В Забайкальском крае сотрудник приюта для собак напал на зоозащитницу. Видеозапись инцидента под стенами учреждения опубликовало издание «Чита.ру» в Telegram.

На кадрах мужчина, которого женский голос за кадром именует завхозом, преследует активистку. Повалив ее на землю, мужчина оттаскивает ее, держа за капюшон.

3 декабря зоозащитники заблокировали проезд к приюту «Пять звезд», где, по их словам, животных хотели поместить в рефрижераторы. Владелец приюта заявил, что речь идет об утепленных будках, а самих зоозащитников назвал диверсантами.

В пресс-службе регионального главка МВД России сообщили, что к ним поступило сразу два обращения: и от активистов, и от владельцев приюта.

Ранее в Норильске волонтеры спасли собаку от пытавшегося ее задушить хозяина. Животное было найдено в мусорном контейнере, хозяин оставил собаку в баке после ссоры с женой.

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      Алан Босиков
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