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12:00, 4 декабря 2023Россия

В российском регионе автобус с пассажирами ветром сдуло в кювет

В Красноярском крае ветер сдул в кювет автобус, в котором было 15 пассажиров

Кадр: Telegram-канал «МВД 24»

В Шарыповском муниципальном округе Красноярского края автобус с пассажирами сдуло в кювет. Об этом сообщает управление МВД по российскому региону в Telegram-канале.

Автобус следовал из Шарыпово в Красноярск, внутри него находились 15 пассажиров. Никто из них за медицинской помощью не обратился.

Кадр: Telegram-канал «МВД 24»

По информации министерства, за рулем автобуса был 57-летний водитель — из-за бокового ветра он съехал в кювет и опрокинулся на правый бок. Обстоятельства аварии выясняются. Сотрудники ГИБДД рекомендовали автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее в Свердловской области перевернулся автобус с пассажирами. Он выполнял рейс по маршруту «Аэропорт Кольцово — Нижний Тагил». Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. В салоне в тот момент находились 12 пассажиров.

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      Анастасия Шейкина
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