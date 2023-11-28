В российском регионе перевернулся автобус с пассажирами

В Свердловской области съехал в кювет и опрокинулся автобус с пассажирами

В Свердловской области перевернулся автобус с пассажирами. Об этом сообщил «Ленте.ру» руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Автобус выполнял рейс по маршруту «Аэропорт Кольцово — Нижний Тагил». Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. В салоне в тот момент находились 12 пассажиров.

В больницу с места происшествия были доставлены двое пассажиров автобуса. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. «Данных о других пострадавших пока не поступало», — отметил Горелых.

Ранее в Приморском крае перевернулся автобус с 14 школьниками. Водитель не смог удержать автомобиль из-за гололеда. Пострадали восемь детей, шестерых из них госпитализировали.

