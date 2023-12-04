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15:59, 4 декабря 2023Россия

В Ростовской области сработали системы ПВО

Ростовский губернатор Голубев сообщил о срабатывании систем ПВО
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В Ростовской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Ростовской области снова были задействованы системы ПВО. Они отрабатывают по целям за пределами нашего региона — в соответствии с задачами спецоперации», — написал он и призвал граждан сохранять спокойствие.

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