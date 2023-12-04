В Ростовской области сработали системы ПВО

Ростовский губернатор Голубев сообщил о срабатывании систем ПВО

В Ростовской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Ростовской области снова были задействованы системы ПВО. Они отрабатывают по целям за пределами нашего региона — в соответствии с задачами спецоперации», — написал он и призвал граждан сохранять спокойствие.

Ранее в Ростовской области на военном полигоне произошел взрыв. Предварительной причиной называют несоблюдение техники безопасности во время разведения костра, который был разожжен рядом с блоками боеприпасов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.