Популярный российский блогер умер в 22 года

22-летний YouTube-блогер Никита Васин умер в Москве от передозировки наркотиками

Популярный российский YouTube-блогер Никита Васин умер в Москве в ночь на 3 декабря. Как сообщает Baza, причиной смерти 22-летнего блогера могла стать передозировка наркотиками.

По данным издания, вечером 2 декабря Васин вместе с подругой употребил запрещенные вещества в квартире в центре Москвы, после чего им обоим стало плохо. Знакомая блогера вызвала скорую, прибывшие на место медики приняли решение о его госпитализации. Васина без сознания доставили в больницу, где он позднее скончался в реанимации.

Уточняется, что сотрудники полиции обнаружили в квартире пакет с остатками наркотического вещества.

Никита Васин — российский блогер, публиковавший видеобзоры на российские и зарубежные мультфильмы. Популярность ему принесли ролики, посвященные пасхалкам в анимационном сериале «Смешарики». На его YouTube-канал подписано 486 тысяч человек.