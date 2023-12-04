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21:04, 4 декабря 2023Забота о себе

Врач предупредил об опасности распространенного действия при обморожении

Травматолог Королев: замерзшие части тела опасно обливать горячей водой

Фото: Joe Pregadio / Unsplash

Части тела, которые подверглись обморожению, ни в коем случае нельзя обливать горячей водой, сначала нужно использовать жидкость комнатной температуры, предупредил травматолог-ортопед Максим Королев. Об опасности этой распространенной меры первой помощи при обморожении он предупредил в разговоре с «Известиями».

Королев заявил, что использование горячей воды при обморожении опасно, так как при длительном воздействии низких температур кожа теряет чувствительность, из-за чего существенно возрастает риск термического ожога. Правильнее, по его словам, будет сначала отогревать замерзшие конечности водой комнатной температуры и постепенно делать ее немного теплее.

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При этом эффективной мерой первой помощи на улице травматолог назвал массаж замороженных частей тела — носа, рук, мочек ушей. Растирать их надо до ощущения покалывания, а затем как можно скорее вернуться домой или зайти в теплое помещение, подчеркнул врач.

Ранее врач ультразвуковой диагностики Тамара Григолия рассказала о первой помощи при обморожении. При угрозе обморожения необходимо раздеться в теплом, сухом помещении, накрыться теплым одеялом, выпить горячего чая, кофе или молока, перечислила порядок действий врач.

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      Наталья Обрядина
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