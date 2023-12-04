Врач раскрыла необычный секрет мужского долголетия

Терапевт Драпкина назвала счастливый брак одним из секретов мужского долголетия

Наличие жены и счастливый брак являются одним из залогов долголетия мужчин, рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. Необычный секрет врач раскрыла в комментарии для aif.ru

Драпкина отметила, что на продолжительность жизни могут влиять и социальные факторы. По ее словам, исследования доказали, что у мужчин старше 55 лет основным фактором риска, ассоциированным со смертью, было отсутствие жены.

Врач призвала россиян заботиться о здоровье с самого раннего возраста и назвала пять простых советов, помогающих продлить жизнь. «Вклад медицинской профилактики в народосбережение: хорошо известные факторы риска — не курить, не злоупотреблять алкоголем, не пересаливать, двигаться и есть не менее 500 граммов овощей и фруктов [в день]», — заключила терапевт.

Ранее диетолог Дженна Хоуп заявила, что мужчины тяжелее и дольше женщин переносят грипп. Она уточнила, что мужской половой гормон тестостерон подавляет работу иммунной системы, поэтому симптомы простуды и гриппа ощущаются острее и дольше не проходят.