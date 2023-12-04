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11:30, 4 декабря 2023Забота о себе

Врач раскрыла необычный секрет мужского долголетия

Терапевт Драпкина назвала счастливый брак одним из секретов мужского долголетия

Фото: Sven Mieke / Unsplash

Наличие жены и счастливый брак являются одним из залогов долголетия мужчин, рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. Необычный секрет врач раскрыла в комментарии для aif.ru

Драпкина отметила, что на продолжительность жизни могут влиять и социальные факторы. По ее словам, исследования доказали, что у мужчин старше 55 лет основным фактором риска, ассоциированным со смертью, было отсутствие жены.

Врач призвала россиян заботиться о здоровье с самого раннего возраста и назвала пять простых советов, помогающих продлить жизнь. «Вклад медицинской профилактики в народосбережение: хорошо известные факторы риска — не курить, не злоупотреблять алкоголем, не пересаливать, двигаться и есть не менее 500 граммов овощей и фруктов [в день]», — заключила терапевт.

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      Алиса Дмитриева
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