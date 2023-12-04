Свадебный организатор рассказала о самом необычном случае в карьере

Свадебный организатор по имени Эми Роша рассказала о самом необычном случае в карьере. В своем видео в TikTok, на которое 30 ноября обратило внимание издание The Daily Dot, она вспомнила, как организовала свадьбу жениху и невесте, которая не знала о беременности и родила ребенка за день до мероприятия.

Роша рассказала, как пять лет назад организовывала свадьбу будущим супругам Джону и Кейт. «Я очень хорошо их знала, мы планировали их свадьбу больше года», — пояснила она.

В день репетиции свадьбы, по словам организатора, ей позвонил Джон и сообщил, что утром Кейт родила ребенка. «Джон сказал, что они понятия не имели, что Кейт беременна», — сказала автор.

Организатор отметила, что позже выяснилось, что невеста все еще хочет провести свадьбу. «Перед свадьбой я пришла к Кейт, она светилась, она чувствовала себя отлично и выглядела так же хорошо, как пару дней назад», — добавила она. По ее словам, на торжестве невеста даже отказалась от дополнительной помощи.

«В итоге все прошло без единого изъяна, Кейт танцевала всю ночь, а на следующий день они забрали из роддома своего сына», — высказалась Роша.

Молодожены рассказали ей, что у Кейт не было ни одного признака беременности, она набрала около 3,5 килограмма, но связывала набор веса со свадебным стрессом. «Это какое-то безумие, она просто проснулась, пошла в ванную и поняла, что рожает», — заключила автор ролика.

«Кейт, вероятно, обратилась к ребенку и заявила, что не собирается отменять свадьбу из-за него, так как видит его впервые», — пошутил один из пользователей в комментариях. Многие также восхитились стойкостью невесты, которая не стала отменять свадьбу, состоявшуюся на следующий день после родов.

Ранее пользовательница Reddit рассказала на портале, что вместе с бойфрендом покинула свадьбу подруги из-за ее внезапной просьбы.