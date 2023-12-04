Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:00, 4 декабря 2023Интернет и СМИ

Свадебный организатор рассказала о самом необычном случае в карьере

Фото: Samantha Gades / Unsplash

Свадебный организатор по имени Эми Роша рассказала о самом необычном случае в карьере. В своем видео в TikTok, на которое 30 ноября обратило внимание издание The Daily Dot, она вспомнила, как организовала свадьбу жениху и невесте, которая не знала о беременности и родила ребенка за день до мероприятия.

Роша рассказала, как пять лет назад организовывала свадьбу будущим супругам Джону и Кейт. «Я очень хорошо их знала, мы планировали их свадьбу больше года», — пояснила она.

В день репетиции свадьбы, по словам организатора, ей позвонил Джон и сообщил, что утром Кейт родила ребенка. «Джон сказал, что они понятия не имели, что Кейт беременна», — сказала автор.

Организатор отметила, что позже выяснилось, что невеста все еще хочет провести свадьбу. «Перед свадьбой я пришла к Кейт, она светилась, она чувствовала себя отлично и выглядела так же хорошо, как пару дней назад», — добавила она. По ее словам, на торжестве невеста даже отказалась от дополнительной помощи.

Материалы по теме:
Байден оплатил внучке роскошную свадьбу. Что творилось на торжестве и почему его решили держать в секрете?
Байден оплатил внучке роскошную свадьбу.Что творилось на торжестве и почему его решили держать в секрете?
22 ноября 2022
Футболист Уэйн Руни изменял невесте, но уговорил ее сыграть свадьбу. Как выглядело торжество за сотни миллионов рублей?
Футболист Уэйн Руни изменял невесте, но уговорил ее сыграть свадьбу.Как выглядело торжество за сотни миллионов рублей?
26 ноября 2022

«В итоге все прошло без единого изъяна, Кейт танцевала всю ночь, а на следующий день они забрали из роддома своего сына», — высказалась Роша.

Молодожены рассказали ей, что у Кейт не было ни одного признака беременности, она набрала около 3,5 килограмма, но связывала набор веса со свадебным стрессом. «Это какое-то безумие, она просто проснулась, пошла в ванную и поняла, что рожает», — заключила автор ролика.

«Кейт, вероятно, обратилась к ребенку и заявила, что не собирается отменять свадьбу из-за него, так как видит его впервые», — пошутил один из пользователей в комментариях. Многие также восхитились стойкостью невесты, которая не стала отменять свадьбу, состоявшуюся на следующий день после родов.

Ранее пользовательница Reddit рассказала на портале, что вместе с бойфрендом покинула свадьбу подруги из-за ее внезапной просьбы.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Нужно готовиться к плохим новостям» Зеленского предупредили об опасности со стороны США

      Названы сроки введения полного запрета телефонов на уроках в школах России

      Россиян предупредили о потере денег при досрочном закрытии вклада

      Свадебный организатор рассказала о самом необычном случае в карьере

      Минобороны заявило о бегстве бойцов ВСУ при штурме поселка Артемовское

      Москвичей предупредили об опасной погоде

      Доходы российских компаний рухнули

      В России таксист жестоко избил пассажирку за мятую купюру и попал на видео

      В Wildberries рассказали о хищении 385 миллионов рублей компании в 2021 году

      Россиянка побывала на Кубе и назвала поездку разрывом шаблона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости