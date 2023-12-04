Жители города России пожаловались на эротический салон под окнами администрации

Жители Екатеринбурга пожаловались на эротический салон под окнами администрации

Жители Екатеринбурга пожаловались на эротический салон под окнами администрации. Об этом сообщает сетевое издание «Е1.РУ».

Заведение расположено через дом от здания администрации Чкаловского района российского города, указано в публикации. Помимо этого, в радиусе 300 метров расположены районный суд и пункт полиции.

Жители окрестных домов возмущены шумом, который, по их словам, круглосуточно доносится из салона. Одна из горожанок назвала заведение борделем и заявила, что иногда слышит крики девушек, просящих о помощи.

Общественник из организации «Народный контроль» сообщил, что борьба с эротическим клубом ведется больше полутора лет. По словам зампредседателя «Народного контроля» Джалила Салимханова, работницы салона спаивали клиентов и подмешивали им в напитки неизвестные препараты.

Ранее в Екатеринбурге предприниматель арендовал у мэрии помещение и устроил в нем интим-салон. Деятельность велась под прикрытием массажного салона.