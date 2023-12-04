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10:12, 4 декабря 2023Россия

Жители города России пожаловались на эротический салон под окнами администрации

Жители Екатеринбурга пожаловались на эротический салон под окнами администрации

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Жители Екатеринбурга пожаловались на эротический салон под окнами администрации. Об этом сообщает сетевое издание «Е1.РУ».

Заведение расположено через дом от здания администрации Чкаловского района российского города, указано в публикации. Помимо этого, в радиусе 300 метров расположены районный суд и пункт полиции.

Жители окрестных домов возмущены шумом, который, по их словам, круглосуточно доносится из салона. Одна из горожанок назвала заведение борделем и заявила, что иногда слышит крики девушек, просящих о помощи.

Общественник из организации «Народный контроль» сообщил, что борьба с эротическим клубом ведется больше полутора лет. По словам зампредседателя «Народного контроля» Джалила Салимханова, работницы салона спаивали клиентов и подмешивали им в напитки неизвестные препараты.

Ранее в Екатеринбурге предприниматель арендовал у мэрии помещение и устроил в нем интим-салон. Деятельность велась под прикрытием массажного салона.

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      Алан Босиков
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