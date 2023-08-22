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18:38, 22 августа 2023Россия

Предприниматель арендовал у мэрии российского города помещение под интим-салон

В Екатеринбурге предприниматель арендовал у мэрии помещение под интим-салон

Фото: Christian Charisius / DPA / Globallookpress.com

В Екатеринбурге предприниматель арендовал у мэрии помещение под интим-салон. Об этом сообщает сетевое издание «Е1.ру».

Арендованное помещение расположено прямо напротив Министерства социальной политики Свердловской области. Деятельность велась под прикрытием массажного салона. После того как в помещении с проверкой побывали полицейские, был составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.11 КоАП России («Занятие проституцией»).

В мэрии города сообщили, что предприниматель, с которым был заключен договор, сдал помещение в субаренду. Новые владельцы использовали объект не по назначению, пояснили там. «В адрес арендатора направлена претензия о незамедлительном прекращении незаконной деятельности в муниципальном объекте», — добавили в мэрии.

Ранее в Приамурье чиновника обвинили в продаже муниципальных земель другу. Из материалов дела в отношении мужчины следует, что он реализовал участок по заниженной цене, воспользовавшись своим служебным положением.

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    Алан Босиков
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