Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:05, 5 декабря 2023Мир

Байден стал героем мемов после странной оговорки

Newsweek: оговорка Байдена на церемонии в Вашингтоне породила волну мемов

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Джо Байден вновь оговорился во время церемонии награждения премией центра Кеннеди за вклад в американскую культуру в Вашингтоне. После этого он стал героев мемов, породив волну иронии в соцсетях, об этом сообщает Newsweek.

Поздравляя с номинацией рэпера Куин Латифу, американский лидер начал перечислять другие заслуги исполнителя: премию «Золотой глобус» и Прайм-тайм премию «Эмми» (The Emmy Award). Только вместо слова Emmy Байден сказал enemy (в переводе на русский язык означает «враг»).

Осознав, что он произнес, президент вновь произнес название премии, повторив ту же ошибку, и в конце добавил: «Это же я». Видеозапись с его выступлением разместили в соцсети X (бывшая Twitter), в комментариях под видео пользователи начали иронизировать над ситуацией.

«Поговорим об оговорке по Фрейду», — предложил один из комментаторов.

«Лучше, чем сказать "клизма" (в переводе на английский язык — еnema)», — пошутил другой.

«Primetime Enemy. Скоро это будет чьим-то рэп-псевдонимом», — написал еще один пользователь.

Ранее Байден оговорился, заявив, что для разрешения конфликта вокруг Украины РФ должна перестать атаковать сама себя. По словам Байдена, Россия могла бы завершить военный конфликт «завтра же», если бы вывела свои войска с Украины, признала национальные границы и «прекратила эти бесчеловечные атаки на российскую территорию».

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска перерезали снабжение ВСУ на артемовско-соледарском участке. Что происходит в Артемовском?

      Трудоголикам назвали способы улучшить интимную жизнь

      Медсестра хосписа назвала главную ошибку родственников пациентов

      Байден стал героем мемов после странной оговорки

      Пресс-секретарь Белого дома ушла с брифинга после вопроса о Байдене

      В небе над Керчью раздалась серия взрывов

      Лидер демократов в Сенате США запросил голосование по помощи Киеву

      В России захотели повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке

      В Винницкой области Украины произошел взрыв

      В США анонсировали выступление Зеленского на закрытом брифинге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости