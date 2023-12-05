Байден стал героем мемов после странной оговорки

Newsweek: оговорка Байдена на церемонии в Вашингтоне породила волну мемов

Президент США Джо Байден вновь оговорился во время церемонии награждения премией центра Кеннеди за вклад в американскую культуру в Вашингтоне. После этого он стал героев мемов, породив волну иронии в соцсетях, об этом сообщает Newsweek.

Поздравляя с номинацией рэпера Куин Латифу, американский лидер начал перечислять другие заслуги исполнителя: премию «Золотой глобус» и Прайм-тайм премию «Эмми» (The Emmy Award). Только вместо слова Emmy Байден сказал enemy (в переводе на русский язык означает «враг»).

Осознав, что он произнес, президент вновь произнес название премии, повторив ту же ошибку, и в конце добавил: «Это же я». Видеозапись с его выступлением разместили в соцсети X (бывшая Twitter), в комментариях под видео пользователи начали иронизировать над ситуацией.

«Поговорим об оговорке по Фрейду», — предложил один из комментаторов.

«Лучше, чем сказать "клизма" (в переводе на английский язык — еnema)», — пошутил другой.

«Primetime Enemy. Скоро это будет чьим-то рэп-псевдонимом», — написал еще один пользователь.

Ранее Байден оговорился, заявив, что для разрешения конфликта вокруг Украины РФ должна перестать атаковать сама себя. По словам Байдена, Россия могла бы завершить военный конфликт «завтра же», если бы вывела свои войска с Украины, признала национальные границы и «прекратила эти бесчеловечные атаки на российскую территорию».