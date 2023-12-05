Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:01, 5 декабря 2023Силовые структуры

Бывший преподаватель российского вуза получила срок за фейки о ВС на лекциях

В Нижнем Новгороде экс-преподаватель получила 3 года условно за фейки о ВС РФ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде суд приговорил к трем годам условно бывшего доцента кафедры финансов и правого регулирования финансового рынка РАНХиГС по делу о фейках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным силовиков, женщина, будучи преподавателем, распространяла на лекциях проукраинскую идеологию и внушала студентам враждебное отношение к России. Для этого фигурантка использовала ложную информацию о Вооруженных силах (ВС) России.

Женщину лишили права занимать определенные должности на срок два года.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области за фейки возбудили дело против 58-летней жительницы Бердянска.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине случайно раскрыли партнера по производству боеприпасов. Им оказался Азербайджан

      Раскрыт способ увеличить экспортные мощности России

      На Украине волонтерам предложили пойти на фронт

      В российском городе провалился асфальт

      Раскрыты подробности GTA VI

      Врач назвал детское шампанское ядом для одной категории россиян

      Сергей Жуков объяснил отказ от новогодних концертов

      Госдума одобрила закон об уничтожении беспилотников частными охранниками

      Врач раскрыла действенный способ избавиться от залысин

      Арестович назвал единственный способ закончить конфликт на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости