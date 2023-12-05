Бывший преподаватель российского вуза получила срок за фейки о ВС на лекциях

В Нижнем Новгороде экс-преподаватель получила 3 года условно за фейки о ВС РФ

В Нижнем Новгороде суд приговорил к трем годам условно бывшего доцента кафедры финансов и правого регулирования финансового рынка РАНХиГС по делу о фейках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным силовиков, женщина, будучи преподавателем, распространяла на лекциях проукраинскую идеологию и внушала студентам враждебное отношение к России. Для этого фигурантка использовала ложную информацию о Вооруженных силах (ВС) России.

Женщину лишили права занимать определенные должности на срок два года.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области за фейки возбудили дело против 58-летней жительницы Бердянска.