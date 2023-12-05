Диетологи предупредили об опасности популярной диеты из TikTok

Диетолог Филлипс: яичная диета не сбалансирована и провоцирует запоры

Диетологи Дуэйн Меллор и Фрэнки Филлипс предупредили об опасной для здоровья популярной диеты из социальной сети TikTok. Их мнение приводит Daily Mail.

Филлипс отметил, что главный недостаток яичной диеты, которая набирает популярность в TikTok, — это недостаток питательных веществ и витаминов. По его словам, предлагаемый рацион питания включает три приема пищи в сутки, каждый из которых содержит три яйца, чашку несладкого зеленого чая, а также одно яблоко. «Абсолютно ни один диетолог не рекомендовал бы эту диету. Она не сбалансирована, в ней очень мало цельнозерновых продуктов и клетчатки, поэтому, скорее всего, при таком питании начнутся запоры», — предупредил специалист.

Меллор добавил, что предлагаемый рацион может провоцировать быструю потерю веса, но надолго сохранить результат не получится, и лишние килограммы вернутся вскоре после окончания диеты.

В то же время диетолог уточнил, что яйца могут быть частью сбалансированного рациона, так как содержат витамин B12 и железо, а также являются полноценным источником белка, который обеспечивает организм незаменимыми аминокислотами. Однако, по словам Меллора, чтобы блюда из яиц приносили пользу, в рацион необходимо включить и другие продукты.

Кроме правильного питания, снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке на пять километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же и больше можно сбросить за час велопрогулки.