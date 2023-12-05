Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:42, 5 декабря 2023Забота о себе

Диетологи предупредили об опасности популярной диеты из TikTok

Диетолог Филлипс: яичная диета не сбалансирована и провоцирует запоры

Фото: Unsplash

Диетологи Дуэйн Меллор и Фрэнки Филлипс предупредили об опасной для здоровья популярной диеты из социальной сети TikTok. Их мнение приводит Daily Mail.

Филлипс отметил, что главный недостаток яичной диеты, которая набирает популярность в TikTok, — это недостаток питательных веществ и витаминов. По его словам, предлагаемый рацион питания включает три приема пищи в сутки, каждый из которых содержит три яйца, чашку несладкого зеленого чая, а также одно яблоко. «Абсолютно ни один диетолог не рекомендовал бы эту диету. Она не сбалансирована, в ней очень мало цельнозерновых продуктов и клетчатки, поэтому, скорее всего, при таком питании начнутся запоры», — предупредил специалист.

Меллор добавил, что предлагаемый рацион может провоцировать быструю потерю веса, но надолго сохранить результат не получится, и лишние килограммы вернутся вскоре после окончания диеты.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

В то же время диетолог уточнил, что яйца могут быть частью сбалансированного рациона, так как содержат витамин B12 и железо, а также являются полноценным источником белка, который обеспечивает организм незаменимыми аминокислотами. Однако, по словам Меллора, чтобы блюда из яиц приносили пользу, в рацион необходимо включить и другие продукты.

Кроме правильного питания, снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке на пять километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же и больше можно сбросить за час велопрогулки.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      «К сожалению, он прав» В Германии признали успех Путина и усиление позиций России в ходе СВО

      Раскрыты цели гигантской транспортной артерии России

      Крупнейший клад славянских монет XI века обнаружили в Германии

      В Верховной Раде спрогнозировали переход США к кредитным отношениям с Киевом

      Приготовившийся к аварийной посадке самолет Ан-12 благополучно приземлился

      В СПЧ предложили создать центры для детей мигрантов в мегаполисах

      В России нарастят выпуск бронежилетов для СВО

      В Киеве узнали о желании США замять тему со вступлением Украины в НАТО

      Расправившихся с подростком в Иркутске россиян отправили в СИЗО

      В Петербурге массовую драку с участием рабочих в спецовках сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости