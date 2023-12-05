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17:46, 5 декабря 2023Силовые структуры

Еще одно заявление о мошенничестве написали на блогера Шабутдинова

Купившая у «Like Центр» обучение женщина написала заявление на Шабутдинова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Женщина, которая купила обучение у «Like Центр» за 332 тысяч рублей, написала заявление о мошенничестве на блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, в аферах она также обвинила гендиректора компании «Like Центр» Василия Алексеева. Пострадавшая заявила, что не достигла обещанного образовательными программами высокого дохода. 4 декабря следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» подавшая иску к Шабутдинову Наталья Калистратова рассказала о поиске новых пострадавших от действий автора курсов.

Шабутдинов был задержан в Москве 3 ноября, незадолго до проведения онлайн-форума. По версии следствия, блогер использовал агрессивный маркетинг, чтобы продать образовательные программы, тренинги и вебинары.

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