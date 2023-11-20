Подавшая иск к Аязу Шабутдинову рассказала о ходе дела против блогера

Подавшая иск к Шабутдинову сообщила о чате для поиска пострадавших из-за блогера

Подавшая иску к блогеру-миллионнику Аязу Шабутдинову Наталья Калистратова рассказала о поиске новых пострадавших от действий автора курсов. В беседе с «Лентой.ру» она поделилась подробностями развития дела.

«Очень много потерпевших пишет мне в соцсети, рассказывают свои истории, как их дети голодные, а матери в кредитах. Аяз обещал их сделать миллионершами, миллионерами. Ребята все в долгах», — сообщила Наталья.

По словам собеседницы, блогер в социальных сетях давит на жалость и манипулирует детьми после того, как был отправлен в СИЗО.

«А как же другие люди с детьми, которым нечем кормить детей сейчас, на которых Аяз повесил кредиты? Почему про этих людей он не говорит? Почему все должны понимать Аяза, а не всех жертв, которые присоединяются к уголовному делу? Почему мы должны понимать Аяза, а он нас нет?» — заявила она.

Также Калистратова рассказала, что в WhatsApp был создан чат для потерпевших от действий Шабутдинова россиян.

«Туда люди пишут, из какого они города. И уже Следственный комитет находит в их городе следователя, и он вызывает потерпевших на допрос. Не все могут прилететь в Москву и лично принести заявление. Этот опросник потерпевших потом перешлют в Москву, в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции», — заключила она.

Ранее блогер и основатель бизнес-школы «Like Центр» Аяз Шабутдинов, отправленный в СИЗО до 16 декабря, назвал свой арест по делу о мошенничестве недоразумением. Шабутдинов заявил, что не согласен с обвинением в мошенничестве.

Шабутдинов был задержан в Москве 3 ноября, незадолго до проведения онлайн-форума. По версии следствия, блогер использовал агрессивный маркетинг, чтобы продать образовательные программы, тренинги и вебинары.

