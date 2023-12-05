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15:01, 5 декабря 2023Силовые структуры

Финансировавшего терроризм россиянина отправили в колонию на девять лет

Отправившего деньги боевикам ИГ ульяновца приговорили к 9 годам колонии

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Центральный окружной военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы жителя Ульяновской области, виновного в финансировании деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает Tatar73.ru со ссылкой на региональное управление ФСБ.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма»). Он признал вину в зале суда.

Судом установлено, что фигурант осуществил переводы денежных средств на счет, подконтрольный членам ДАИШ (запрещена в РФ) , со своей банковской карты и с банковской карты близкого родственника. Полученные суммы были использованы для ресурсного обеспечения террористической деятельности, а именно приобретения вооружения, амуниции, медикаментов и продуктов питания.

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