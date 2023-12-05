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17:28, 5 декабря 2023Интернет и СМИ

Гузеева высказалась о современных женщинах словами «век инфантилов»

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева заявила, что многие современные женщины среднего возраста ведут себя почти как подростки. Такое мнение она выразила в интервью журналу Hello!

Говоря на тему личных ошибок и взросления, Гузеева выразила уверенность, что в обществе наступил «век инфантилов». «И они даже гордятся этим! 40-летние женщины, которые в какие-то давние времена считались бы бабушками, сегодня еще такие девчонки в гороховых юбочках, первородки. И они такие наивные, практически подростки, и ведут себя соответствующе», — высказалась она.

Вместе с тем телеведущая заверила, что ее не раздражают такие женщины. По словам Гузеевой, она наблюдает за ними с иронией. «Ну, если им нравится так жить, вечными девчонками, пусть довольствуются тем, что напрыгали», — заключила она.

Ранее Гузеева ответила на критику своего деревенского происхождения. Телеведущая заявила, что не стесняется того, что родилась и выросла в сельской местности.

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      Олег Давыдов
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