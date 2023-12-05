Иностранца и троих россиян задержали за серию краж из домов в приграничной зоне

В Белгородской области задержали четырех мужчин за серию краж из домов

В Белгородской области задержали 28-летнего, 41-летнего, 51-летнего местных жителей и 35-летнего иностранца за серию краж из домов в приграничной зоне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по региону.

По данным ведомства, с августа по октябрь сообщники проникали в безлюдные домовладения в селе Журалевка, где действует режим ЧС. Они похищали транспортные средства, бытовую технику, инструменты, одежду и другие ценности. Двое задержанных также совершили кражу в поселке Разумное.

Правоохранители изъяли похищенное. При обысках в жилище иностранца обнаружили гранату. Ее отправили на экспертизу. По факту произошедшего возбуждены дела по части 2 и части 3 статьи 158 («Кража») и части 1 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.