Израильская армия достигла центра крупнейшего города на юге Газы

Times of Israel: ЦАХАЛ достиг центра крупнейшего города на юге сектора Газа

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) достигли центра крупнейшего города на юге сектора Газа, сообщил израильский генерал Ярон Финкельман. Его слова приводит газета The Times of Israel.

«Мы находимся в сердце Джабалии, в сердце Шеджайи, а с этого вечера и в сердце Хан-Юниса», — сказал военный.

Финкельман добавил, что 5 декабря стал для ЦАХАЛ самым тяжелым днем с начала наземной операции в Газе. «Мы планируем продолжить атаку, чтобы расширить достижения», — подчеркнул он.

Ранее в ЦАХАЛ рассказали о разведданных о местонахождении заложников в Газе. Согласно оценкам израильской стороны, в общей сложности в Газе находятся еще 137 заложников.