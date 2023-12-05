Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:32, 5 декабря 2023Мир

Израильская армия достигла центра крупнейшего города на юге Газы

Times of Israel: ЦАХАЛ достиг центра крупнейшего города на юге сектора Газа

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) достигли центра крупнейшего города на юге сектора Газа, сообщил израильский генерал Ярон Финкельман. Его слова приводит газета The Times of Israel.

«Мы находимся в сердце Джабалии, в сердце Шеджайи, а с этого вечера и в сердце Хан-Юниса», — сказал военный.

Финкельман добавил, что 5 декабря стал для ЦАХАЛ самым тяжелым днем с начала наземной операции в Газе. «Мы планируем продолжить атаку, чтобы расширить достижения», — подчеркнул он.

Ранее в ЦАХАЛ рассказали о разведданных о местонахождении заложников в Газе. Согласно оценкам израильской стороны, в общей сложности в Газе находятся еще 137 заложников.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о призыве американского генерала «резать горло россиянам». Так он хотел вдохновить спецназовцев ВСУ

      Путин поставил масштабную задачу на 2030 год

      Россиянин два года совращал дочь-подростка и попал под следствие

      Израиль объявил о начале третьей фазы наземной операции в Газе

      Товар из российского региона признали уникальным брендом

      В России предложили новое место для снесенного бюста борца с советской властью

      Россиянам сообщили о сценарии действий на случай остановки торгов долларом

      В центре Млечного Пути обнаружили внегалактический объект

      Мужчинам подсказали простые способы поддержать здоровье простаты

      Пассажирка самолета пожаловалась на одну привычку мужчин и вызвала споры в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости