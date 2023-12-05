«К сожалению, он прав» В Германии признали успех Путина и усиление позиций России в ходе СВО

Der Spiegel: Путин не врал, заявляя, что СВО для России идет по плану

Российский президент Владимир Путин оказался прав, когда сказал, что Россия после начала специальной военной операции (СВО) на Украине стала сильнее. К таким выводам пришла обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Энн Дорит Бой.

Как указала автор материала, российский лидер еще в прошлом году говорил, что СВО идет по плану, но в то время его слова сочли пропагандой. Обозреватель признала, что сейчас у России все хорошо, Путин уверен в себе и отмечает, что его страна после начала спецоперации стала только сильнее. «К сожалению, он прав», — констатировала Бой.

Путин, согласно нынешнему промежуточному положению, выходит победителем на поле боя Энн Дорит Бой обозреватель Der Spiegel

Кроме того, журналист добавила, что вопреки ожиданиям западных стран экономика России «не рухнула» после введения санкций, а, напротив, стремится к росту — безработица находится на низком уровне, а строительная отрасль ставит рекорды. Она отметила, что Путин доволен тем, что страна вернула «суверенитет глобальной державы».

В США и Британии усомнились в победе Украины

Как заявляют журналисты американской газеты The Washington Post (WP), годы непрекращающегося конфликта с Россией и разрушений — более вероятный сценарий для Украины, чем победа. Авторы считают, что мировое сообщество переключило внимание на Ближний Восток, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в состоянии неопределенности. Кроме того, сказано, что неудача контрнаступления ВСУ отрезвила западные страны.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В то же время британский еженедельник The Economist допускал, что Россия может одержать победу в конфликте с Украиной из-за нерешительности западных союзников Киева. Обозреватели считают, что Западу, в частности европейским странам, мешает «отсутствие стратегического видения». Журналисты также указали, что конфликт может длиться еще долгое время, но в 2024 году Россия будет в более выгодном положении для его продолжения.

Путин говорил об отсутствии альтернатив началу спецоперации

По словам главы государства, решение начать СВО было принято, так как других методов не было. Он пояснил, что в какой-то момент стало понятно, что цивилизованные способы обеспечения безопасности России нереальны. Как отметил Путин, конфликт на Украине раскачивали с 2014 года, а затем отказались от плана мирного урегулирования на основе документов, подписанных в Минске.

Президент, помимо прочего, заявил о полном провале контрнаступления ВСУ в зоне СВО. Министр обороны России Сергей Шойгу также отмечал, что украинская армия терпит поражение на поле боя, несмотря на поставки Киеву вооружения из стран НАТО. Попытки ВСУ прорвать российскую оборону и наступать ведут к большим потерям, добавил глава Минобороны.