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04:06, 5 декабря 2023Интернет и СМИ

Медсестра хосписа назвала главную ошибку родственников пациентов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Медсестра хосписа по имени Джули назвала главную ошибку родственников пациентов. Подробности она раскрыла в ролике, опубликованном в TikTok.

Джули назвала ошибкой намерение родственников пациентов хосписа напоить их водой перед уходом из жизни. «Обезвоживание в последние минуты жизни на самом деле полезно — чем меньше воды в организме человека, тем лучше он будет себя чувствовать в этот момент», — отметила она.

Специалистка объяснила, что при уходе из жизни органы людей перестают работать, поэтому если поставить им капельницу и дать жидкость, их органы только получат дополнительную нагрузку. «В итоге человек начинает отекать из-за этой воды, что в итоге вредит ему», — предупредила она.

Ранее медсестра хосписа раскрыла два главных совета, которые получила от пациентов старше 100 лет. Она рассказала, что пожилые люди рекомендовали ей не тратить всю жизнь на работу и не думать о мнениях окружающих. Специалистка также обратила внимание на то, что каждый пациент преклонного возраста был счастлив и морально готов к уходу из жизни.

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      Олег Давыдов
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