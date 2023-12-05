Медсестра хосписа назвала главную ошибку родственников пациентов

Медсестра хосписа по имени Джули назвала главную ошибку родственников пациентов. Подробности она раскрыла в ролике, опубликованном в TikTok.

Джули назвала ошибкой намерение родственников пациентов хосписа напоить их водой перед уходом из жизни. «Обезвоживание в последние минуты жизни на самом деле полезно — чем меньше воды в организме человека, тем лучше он будет себя чувствовать в этот момент», — отметила она.

Специалистка объяснила, что при уходе из жизни органы людей перестают работать, поэтому если поставить им капельницу и дать жидкость, их органы только получат дополнительную нагрузку. «В итоге человек начинает отекать из-за этой воды, что в итоге вредит ему», — предупредила она.

Ранее медсестра хосписа раскрыла два главных совета, которые получила от пациентов старше 100 лет. Она рассказала, что пожилые люди рекомендовали ей не тратить всю жизнь на работу и не думать о мнениях окружающих. Специалистка также обратила внимание на то, что каждый пациент преклонного возраста был счастлив и морально готов к уходу из жизни.