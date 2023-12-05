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10:12, 5 декабря 2023Ценности

Модель приняла ванну из сырых яиц и нарвалась на критику в сети

Фото: Roberto Nickson / Unsplash

Модель Ханна Джеймс из Манчестера, Англия, приняла ванну из сырых яиц и нарвалась на критику в сети. На ее посты в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Mail.

26-летняя манекенщица, которая в настоящий момент живет в Испании, опубликовала видео, на котором показала процесс создания косметической смеси. Для этого она использовала яйца, отделив перед этим желтки от белков, мед и шампунь. По ее словам, пузырьки от образовавшейся пены в ванне держатся намного дольше. «Мне нравится делать ванну из сырых яиц, потому что пена получается превосходная. Кроме того, она сделана из натуральных ингредиентов, а не из агрессивных химикатов!» — заявила девушка.

Однако комментаторы неоднозначно отнеслись к подобному рецепту. «Тебя не смущает, что яйцо может просто свариться в горячей воде?», «Отвратительно и странно», «Фу, сырые яйца», «Лучше купить обычную пену. Зачем так мучаться?» — высказывались они.

Ранее британский пластический хирург Мати Раджпут оценил способ блогерши увеличить ягодицы с помощью подручных средств в домашних условиях. Речь шла о ролике инфлюэнсерши Тесслин Гордон. На кадрах девушка посоветовала наносить на соответствующую часть тела смесь из красного лука, оливкового масла и зубной пасты два раза в день.

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      Мария Винар
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