На Украине подписали закон о налоговых проверках

На Украине выполнили требование МВФ, подписав закон о налоговых проверках

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении налоговых проверок, принятие которого было одним из условий Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления Украине новых траншей кредитов. Об этом рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, пишет ТАСС.

Как уточнил политик, вероятнее всего закон будет опубликован в среду, 6 декабря, и вступит в силу 7 декабря. Железняк отметил, что с подписанием этого документа страна выполнит все обязательства перед фондом по кварталу.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что МВФ отказался выделять Украине транш в рамках программы экстренной финансовой помощи. По его словам, Украине дали четкий ответ, что нужно работать в рамках действующей программы и выполнять ее условия, а вопрос экстренной помощи Фондом не рассматривается.

