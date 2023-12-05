На Западе допустили появление у Зеленского желания провести выборы

FT: Зеленский может захотеть провести выборы, пока его рейтинг не упал еще ниже

Западное издание Financial Times допустило, что у президента Украины Владимира Зеленского может появиться желание провести выборы, пока его рейтинг не упал еще ниже.

Газета отмечает, что политик может захотеть пойти на подобный шаг, хотя ранее отказался от проведения выборов на фоне конфликта в стране.

«У него может быть соблазн изменить свое мнение, пока его популярность не упала еще ниже», — пишет издание со ссылкой на источники.

Ранее Верховная Рада Украины приняла декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Документ поддержали представители всех фракций и групп украинского парламента.