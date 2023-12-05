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17:09, 5 декабря 2023Среда обитания

Названы надежные способы утеплить окна зимой

«БелНовости»: газеты помогут надежно утеплить окна зимой

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Газеты помогут надежно утеплить окна зимой. Этот и другие простые способы сделать жилье теплее в холодное время года назвали эксперты издания «БелНовости».

Отмечается, что газеты и бумага — наиболее доступный вариант. Чтобы утеплить окна таким образом, нужно плотно скрутить бумагу и заткнуть ей щели в окнах. Специалисты также советуют рассмотреть в качестве утеплителя поролон, вату, ткань и пенопласт. Для старой деревянной рамы лучше всего подойдет парафин.

Ранее специалисты назвали дешевые способы утеплить жилье. Среди наиболее доступных средств оказалась энергосберегающая пленка, которая подойдет даже в том случае, если в квартире установлены пластиковые окна. Изделие защищает не только от холодов, но и от проникающего с улицы шума. При этом пленка не снижает прозрачность стекла, является устойчивой к ультрафиолету и не нуждается в частой замене.

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      Александра Качан
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