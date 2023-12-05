Новогодний марафон с призами запустили для российских педагогов и учащихся

«Сферум» запускает всероссийский новогодний марафон «Огоньки Сферума»

«Сферум» запускает всероссийский новогодний марафон «Огоньки Сферума» — онлайн-соревнование для работников сферы образования, школьников, участников и преподавателей творческих коллективов. Самые активные команды получат призы. Об этом сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Чтобы присоединиться к соревнованию, требуется собрать команду, в которую войдет хотя бы один педагог, и подписаться на каналы в учебном профиле «Сферум» «Легко сказать» (для педагогов) и «Свой атмосферум» (для учеников). В каналах в течение десяти дней будут публиковаться различные тематические задания. Заполнить заявку и узнать о больше о марафоне можно на сайте проекта.

По итогам марафона жюри выберет трех абсолютных победителей, семь призеров и самую активную образовательную организацию. Им полагаются награды — умные колонки «VK Капсула Нео» с голосовым помощником Марусей, брендированные подарки и сертификаты. Также все команды-финалисты получат новогодний набор стикеров от «Сферума». 20 декабря всех участников пригласят на новогоднее онлайн-шоу, которое состоится в форме трансляции в «Сферуме» и официальном сообществе сервиса «ВКонтакте».

«Это был интересный и яркий год как для наших пользователей, так и для всей команды сервиса. "Сферумом" пользуются уже более 15 миллионов педагогов, учащихся и их родителей. И мы хотим создать новогоднее настроение и подготовиться к празднику вместе», — сказал руководитель сервиса «Сферум», VK Рубен Акопов. Он добавил, что «Огоньки Сферума» дадут хороший старт для приятного и полезного общения по учебным вопросам в будущем году.

Учебный профиль «Сферум» в «VK Мессенджере» является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование в классе более эффективным. В учебном профиле можно переписываться в чатах, совершать онлайн-звонки и обмениваться учебными материалами.

Ранее «Сферум» объявил о запуске бесплатной электронной «Библиотеки практик», чтобы помочь учителям в России разнообразить уроки с помощью цифровых инструментов.